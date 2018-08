Bond 25: Danny Boyle ha deciso di non dirigere più il film

News





23/08/2018 |

Novità importanti arrivano direttamente dal progetto riguardante il prossimo capitolo della saga di 007 dal titolo Bond 25. Danny Boyle, scelto dalla produzione per dirigere la pellicola, ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative con la produzione.

Questa la nota apparsa sulla pagina ufficiale Twitter James Bond: "Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, and Daniel Craig today announced that due to creative differences, Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25".

La MGM ha fissato l'uscita del film per novembre 2019 e nei prossimi giorni con tutta probabilità annuncerà il nome di chi sostituirà in regia Boyle. La produzione - salvo cambiamenti - partirà nel mese di dicembre.