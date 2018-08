You Are My Friend: anche Chris Cooper reciterà nel film

News





23/08/2018 |

Un altro attore è entrato a far parte di You Are My Friend, il film con protagonista Tom Hanks. Stiamo parlando di Chris Cooper, chiamato ad indossare i panni del papà del personaggio di Matthew Rhys. Il film sarà diretto da Marielle Heller (Diario di una teenager) che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.



La storia, basata su fatti realmente accaduti, racconta dell'amicizia tra Fred McFeely Rogers e il giornalista Tom Junod.



Marc Turtletaub e Peter Saraf sono i produttori per conto della Big Beach Films.



L'uscita è prevista per ottobre 2019.