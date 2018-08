Samara Weaving sarà la protagonista del thriller movie Ready or Not

News





23/08/2018

L'attrice australiana Samara Weaving sarà la protagonista del nuovo thriller movie della Fox Searchlight dal titolo Ready or Not. L'attrice interpreterà una giovane donna, prossima al matrimonio, che sarà chiamata dai parenti del futuro marito a partecipare ad un evento che si trasformerà in un gioco letale nel quale tutti lotteranno contro tutti con lo scopo di sopravvivere.

Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin sono i registi e lavoreranno su una sceneggiatura scritta da Guy Busick e Ryan Murphy.

Tripp Vinson sarà il produttore tramite la sua Vinson Films insieme a James Vanderbilt, Bradley Fischer e William Sherak della Mythology Entertainment.

Le riprese partiranno durante l'autunno.