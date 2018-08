Top Gun: Maverick: Jon Hamm, Ed Harris e Lewis Pullman nel cast

News





23/08/2018 |

Solo ieri vi avevamo raccontato dell'entrata nel cast di Top Gun: Maverick di Monica Barbaro, attrice che farà la sua apparizione sul set insieme ad altri tre attori annunciati dalla produzione: Jon Hamm, Ed Harris e Lewis Pullman. A differenza della Barbaro, il cui ruolo è stato svelato dai produttori, non abbiamo notizie di quali saranno i personaggi che interpreteranno i nuovi arrivati.



In questo atteso secondo film Tom Cruise torna nella parte del protagonista Maverick, con la pellicola che abbraccerà nuovamente Val Kilmer, chiamato per riprendere in mano la parte di Iceman. Il cast di questo atteso secondo capitolo vede al suo interno anche Miles Teller e Jennifer Connelly.



Il film sarà diretto da Joe Kosinski (Oblivion) e sarà il sequel della famosa opera cinematografica del 1986. Jerry Bruckheimer, che ha prodotto Top Gun con Don Simpson, sarà il produttore con Cruise e con David Ellison, CEO della Skydance.



La trama non è stata ancora rilasciata ma sappiamo che sarà ambientato in un mondo dove dominano i droni. Cruise interpreterà un istruttore di volo.