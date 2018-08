Inherit the Earth: Kornél Mundruczó in trattative per dirigere il film

News





23/08/2018 |

Inherit the Earth, film sviluppato dalla Platinum Dunes di Michael Bay, potrebbe aver trovato il suo regista. Kornél Mundruczó, regista che lo scorso anno ha diretto Una Luna Chiamata Europa, è entrato infatti in trattative per realizzare questa opera cinematografica che racconta la storia di un robot incaricato di proteggere una giovane ragazza.

Kata Weber, moglie di Mundruczó, scriverà la nuova sceneggiatura di questo progetto.

La pellicola, in fase di lavorazione da circa due anni, era originariamente basata su Zombies vs. Robots, fumetto della IDW. Nel corso del tempo, le varie sceneggiature scritte da Oren Uziel, J.T. Petty e Craig Borten hanno cambiato e modificato alcuni aspetti della storia.

Brad Fuller e Andrew Form saranno i produttori con Bay.