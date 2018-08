Wonder Woman 1984: la colonna sonora sarà di Hans Zimmer

News





23/08/2018 |

Sarà Hans Zimmer a curare la colonna sonora di Wonder Woman 1984, sequel di Wonder Woman. Per il compositore si tratta di un ritorno all'interno del vasto universo cinematografico che la Warner sta curando con la DC Comics.

Il secondo capitolo del franchise dedicato alla guerriera amazzone sarà diretto da Patty Jenkins, confermata dietro la macchina da presa così come Gal Gadot, pronta nuovamente a vestire i panni dell'eroina. Nel film farà la sua presenza nuovamente Chris Pine, ovvero Steve Trevor, mentre Kristen Wiig sarà l'antagonista Cheetah.



Recentemente Zimmer ha lavorato alla colonna sonora di X-Men: Dark Phoenix, che uscirà nel 2019, e di Widows: Eredità criminale pellicola che debutterà nelle sale a partire dal prossimo novembre.