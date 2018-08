Escape Plan 2 - Ritorno all'Inferno: la scena Il piano

News





Ieri ha debuttato in Italia Escape Plan 2 - Ritorno all'Inferno, il film che in Italia sarà distribuito dalla M2Pictures. La pellicola, sequel di Escape Plan - Fuga dall'Inferno, vede protagonista ancora una volta Sylvester Stallone. Accanto all'attore, questa volta, non troveremo Arnold Schwarzenegger ma Dave Bautista nella parte del co-protagonista. Il cast comprende anche Titus Welliver, Wes Chatham, 50 Cent e Jesse Metcalfe.



La regia di questo secondo capitolo è affidata a Steven C. Miller che ha ereditato il timone da Mikael Håfström, regista del primo film. Miles Chapman ha scritto la sceneggiatura.



Qui sotto trovate la clip Il piano.



Sinossi di Escape Plan 2 - Ritorno all'Inferno:

Anni dopo essere riuscito a trovare la via di fuga dal carcere di massima sicurezza soprannominato “La Tomba”, Ray Breslin (Sylvester Stallone) è alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello. Quando Shu, maestro di wing chun e membro della squadra, viene rapito e imprigionato all’interno di una labirintica prigione computerizzata, chiamata Ade, dove gli uomini devono lottare come animali per sopravvivere, Breslin è costretto ad intervenire per salvare il suo amico.

Con Trent Derosa (David Bautista), vecchia conoscenza di Breslin, e Hush (50Cent), amico fedele ed esperto di sorveglianza, ESCAPE PLAN 2 promette agli spettatori un nuovo, adrenalinico viaggio all’inferno.