Box Office Italia: cambia di nuovo la vetta. In testa il sequel di Hotel Transylvania

27/08/2018 |

Continua a subire modifiche la classifica box office italiana. A comandare ora troviamo Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa, il nuovo capitolo del franchise campione d'incassi che ha esordito con un incasso pari a 3.986.634 euro. Ha perso dunque una posizione Ant-man and the Wasp, cinecomic diretto da Peyton Reed, che ha portato via 809.869 euro. Sul gradino più basso del podio troviamo invece un'altra new entry, ovvero Come Ti Divento Bella di Abby Koh e Marc Silverstein che ha incassato 666.609 euro. Ha perso due posti in classifica, stabilendosi al quarto, Shark - Il Primo Squalo di Jon Turteltaub (552.237 euro) mentre la quinta e la sesta posizione sono state occupate da due new entry: Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno di Steven C. Miller (247.550 euro) e La settima musa di Jaume Balagueró (230.596 euro).