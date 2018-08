The End? L'Inferno Fuori: la nuova scena Tornate a casa

News





28/08/2018 |

Grazie alla 01Distribution siamo lieti di presentarvi una nuova scena di The End? L'Inferno Fuori. L'horror survival movie tutto italiano è diretto da Daniele Misischia ed è ambientato interamente nella Capitale. Protagonista del film è Claudio, un business man che dovrà fare i conti con una città contagiata da un virus in grado di trasformare le persone in esseri assetati di sangue.



Alessandro Roja recita nei panni del personaggio principale di questa pellicola prodotta dai Manetti bros.



Qui sotto trovate la scena Tornate a casa. The End? L'Inferno Fuori è uscito nelle sale lo scorso 14 agosto.



Sinossi di The End? L'Inferno Fuori:

In una Roma frenetica e più congestionata del solito, Claudio (Alessandro Roja), un importante uomo d'affari cinico e narcisista, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l’inizio. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, dovrà fare i conti con qualcosa di disumano e aberrante. La città è in preda al delirio, un virus letale sta trasformando le persone. Solo l’istinto di sopravvivenza potrà contrastare l’apocalisse ormai inevitabile.