Resta con Me: online la nuova scena Tahiti

News





29/08/2018 |

Nel giorno dell'uscita nei nostri cinema di Resta con Me la 01Distribution ha rilasciato la scena Tahiti. Il film di Baltasar Kormakur racconta la vera storia di Tami Oldham e del suo fidanzato Richard Sharp che, dopo essere partiti per un viaggio in barca a vela, saranno colpiti da una violenta tempesta che li trasporterà in mare aperto. Con la barca ampiamente danneggiata, e senza possibilità di comunicare la loro posizione, i due dovranno trovare il modo di salvare le loro vite.



Nei panni dei due protagonisti troviamo Shailene Woodley e Sam Claflin.



Kormakur ha lavorato su una storia scritta da Aaron Kandell, Jordan Kandell e David Branson Smith.



Sinossi di Resta con Me:

Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito.

Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato.

Tratto da una storia vera, Resta con me è un film emozionante e coinvolgente, una storia di amore, determinazione e coraggio contro ogni impossibile avversità.