Don't Worry: in rete la nuova scena Porcellini

29/08/2018 |

La Adler Entertainment presenta una nuova clip di Don't Worry, l'ultima opera di Gus Van Sant. Il film è basato sul libro di John Callahan ed ha una sceneggiatura scritta dallo stesso autore, da Van Sant e da Jack Gibson.

Il cast principale è ricco di nomi importanti: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black.

La pellicola è attualmente proiettata nelle nostre sale.

Sinossi di Don't Worry:

Don’t Worry ( titolo originale : Don’t worry, He won’t get far on foot ) - il nuovo film di Gus Van Sant, che dopo il passaggio al Sundance Film Festival è stato presentato al festival di Berlino e uscirà nelle sale italiane il 29 agosto con Adler Entertainment - è una storia vera di caduta e di Rinascita sul cartoonist John Callahan, scivolato nell’alcool e risalito dopo un incidente che lo ha condannato alla carrozzella.

I temi delle sue vignette - pubblicate per 27 anni da Willamette Week e apparse anche su oltre 200 pubblicazioni nazionali e internazionali, come l’autorevole magazine New Yorker e Playboy - toccavano temi riguardanti la disabilità fisica e argomenti macabri. Stile grezzo ma profondo, chocca letteralmente gli Stati Uniti con il suo umorismo dissacrante che demolisce ogni tabù. Le sue vignette sono “oltraggiosamente divertenti o oltraggiosamente offensive”, scrisse Bruce Weer sul New York Times. Il titolo originale del film, Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, riprende proprio il titolo del suo libro del 1989 e una vignetta di Callahan: “Non preoccupatevi, non andrà lontano a piedi”. Un disegno che raffigurava un invalido inseguito da uomini a cavallo, ma di cui viene trovata la sedia a rotelle vuota...