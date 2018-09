Box Office Italia: ancora in testa Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa

News





03/09/2018

A tre settimane dalla sua uscita nelle sale, comanda ancora nella classifica box office italiana Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa. Il film animato di Genndy Tartakovsky ha mantenuto la prima posizione con un incasso pari a 2.304.150 euro. Buono il debutto di Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie che ha esordito al secondo posto grazie all'incasso di 1.910.430 dollari. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da un'altra new entry. Stiamo parlando di Resta con Me di Baltasar Kormákur, il cui incasso è stato pari a 1.019.276 euro. La lista delle pellicole debuttanti non si ferma però qui perché al quarto posto spicca Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster che ha incassato a 649.572 euro. La quinta e la sesta posizione, infine, vedono al loro interno Come Ti Divento Bella di Abby Koh e Marc Silverstein (522.637 euro) e Ant-man and the Wasp di Peyton Reed (396.196 euro).