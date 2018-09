Box Office USA: Crazy & Rich sempre in vetta

News





03/09/2018 |

Non è cambiata la vetta della classifica box office americana. La prima posizione, dopo tre settimane, appartiene ancora a Crazy & Rich di Jon M. Chu che ha incassato 22.235.000 dollari, superando i 100 complessivi. Stesso discorso vale anche per le altre due posizioni del podio, ovvero Shark - Il primo squalo di Jon Turteltaub e Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie che hanno portato via 10.530.000 dollari e 7.000.000 dollari. Esordio in quarta posizione per Operation Finale di Chris Weitz (6.000.000 dollari) mentre Searching di Aneesh Chaganty (5.700.000 dollari) e Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster (5.032.000 dollari) hanno chiuso la classifica.