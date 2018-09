Rick and Morty: dal 5 settembre in DVD e Blu-ray

News





03/09/2018 |

La Eagle Pictures rilascerà, a partire dal 5 settembre, in DVD e Blu-ray Rick and Morty, la serie campione di ascolti di Adult Swim.



Dal genio creativo di Dan Harmon (ideatore della serie televisiva Community) e Justin Roiland Vincitore di 2 Primetime Emmy ecco la prima stagione completa in DVD e Blu-Ray disc in un’edizione unica al mondo: DVD & Blu-Ray in formato mediabook a tiratura limitata!

Sinossi di Rick and Morty:

Rick Sanchez torna a vivere a casa di sua figlia Beth, dopo ben 20 anni. Lei è sposata con Jerry ed hanno due bambini, Summer la figlia grande e Morty il figlio piccolo.

Proprio quest’ultimo accompagnerà il nonno in quelli che sono viaggi spaziali, interdimensionali, verso mondi paralleli dove la follia è solo la punta dell’esagerazione!

Allacciate le cinture e tenetevi forte, iniziano le avventure Rick And Morty!