Jungle Cruise: Dwayne Johnson e Jack Whitehall nella nuova immagine del film

03/09/2018 |

Tramite la sua pagina ufficiale Instagram, Dwayne Johnson ha rilasciato un'immagine del backstage di Jungle Cruise in cui lo vediamo in compagnia di Jack Whitehall e di una gigantesca anaconda. Il film è diretto da Jaume Collet-Serra e si basa su una delle più famose attrazioni dei parchi Disney. Johnson interpreterà il capitano di una nave che si imbarcherà insieme a suo fratello (Whitehall) e sua sorella (Emily Blunt) alla ricerca di un albero dai poteri magici.



Michael Green. Jesse Plemons, Jack Whitehall ed Edgar Ramirez sono gli altri attori che reciteranno in questa opera cinematografica.



John Davis e John Fox saranno i produttori attraverso la loro Davis Entertainment insieme alla FlynnPictureCo. di Beau Flynn e alla Seven Bucks Productions di Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia.

La sceneggiatura è stata scritta da J.D. Payne e Patrick McKay.