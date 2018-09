Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween: online un nuovo poster internazionale

News





03/09/2018 |

Un nuovo poster internazionale di Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween è online. La locandina mette in primo piano i personaggi che ritroviamo in questo tanto atteso secondo capitolo del franchise, proposto dopo il successo ottenuto dal primo film. Ovviamente anche questo nuovo capitolo sarà l'adattamento dei romanzi per bambini di R.L. Stine.



Ari Sandel è il regista, chiamato a sostituire Rob Letterman, al timone dell'opera prima, mentre il cast comprende Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Chris Parnell, Ken Jeong, Shari Headley, Peyton Wich e Courtney Lauren Cummings.



Rob Lieber ha scritto la sceneggiatura di questo sequel che vedrà tornare all'opera al suo interno anche il burattino Slappy.



L'uscita è prevista per il mese di ottobre.