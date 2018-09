Ride: Clara protagonista nella nuova featurette

News





04/09/2018

A due giorni dall'arrivo nelle sale italiane di Ride, la Lucky Red ha rilasciato la featurette che ci permette di conoscere da vicino Clara, il personaggio interpretato da Simone Labarga. La pellicola prodotta da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro e diretta da Jacopo Rondinelli vede protagonisti Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes nella parte di Max e Kyle, due riders acrobatici che ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 dollari. Quello che non sanno è che dovranno spingere loro stessi oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche nel tentativo di sopravvivere.



Matt Rippy completa il cast principale.



Il film è una produzione Lucky Red, Mercurious con Tim Vision e con il contributo di Trentino Film Commission. L'uscita è prevista per il 6 settembre.



Sinossi di Ride:

Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$ accettano senza esitazione per poi scoprire - ormai troppo tardi - di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche.

Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.