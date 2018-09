Dave Bautista potrebbe non tornare nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia

News





04/09/2018 |

Dopo il caos riguardante l'addio di James Gunn dal franchise di Guardiani della Galassia, l'attore Dave Bautista, che nella pellicola interpreta Drax, ha preso un'importante posizione, svelando il suo pensiero durante un'intervista rilasciata al The Jonathan Ross Show. Bautista, prendendo le parti del regista: "Non sono felice dopo quello che hanno fatto a James Gunn. In questo modo rimandano il film e ad essere onesti non so se voglio ancora lavorare per la Disney".



Guardiani della Galassia 3, la cui uscita è prevista per il 2020, non ha più un regista e la Disney ancora non ha comunicato chi prenderà in mano il timone dopo James Gunn.



Il secondo capitolo della saga ha incassato in tutto il mondo più di 860 milioni di dollari.