I Villeggianti: il teaser trailer del film di Valeria Bruni Tedeschi

05/09/2018 |

La Lucky Red ha rilasciato in anteprima il teaser trailer di I Villeggianti, il film diretto da Valeria Bruni Tedeschi, artista tornata dietro la macchina da presa cinque anni dopo Un Castello in Italia.



La Bruni Tedeschi è anche la protagonista del film insieme a Valeria Golino e Riccardo Scamarcio.



Sinossi di I Villeggianti:

Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri. Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza.