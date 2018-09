Il mondo del cinema piange la scomparsa di Burt Reynolds

News





07/09/2018 |

E' scomparso ieri, all'età di 82 anni, Burt Reynolds attore, regista e sceneggiatore statunitense. Il mondo del cinema piange dunque la scomparsa di un artista versatile, unico nel suo modo di interpretare i diversi personaggi che ne hanno contraddistinto la carriera cinematografica.

Reynolds ha esordito nel cinema con Anonima Peccati nel 1961 prima di recitare in Area B2: Attacco! di Byron Haskin sempre nello stesso anno. Nel 1972 ottiene il suo primo grande successo con Un tranquillo weekend di paura di John Boorman mentre due anni dopo prese parte alle riprese di Quella sporca ultima meta di Robert Aldrich.

Nella sua carriera ha ottenuto anche una nomination agli Oscar come Miglior attore non protagonista per Boogie Nights - L'altra Hollywood, pellicola diretta da Paul Thomas Anderson.