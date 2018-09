Widows - Eredità Criminale: la scena I Know Why

News





09/09/2018 |

In attesa di vedere nelle sale Widows - Eredità Criminale vi mostriamo una nuova scena dal titolo I Know Why. Il crime movie è diretto da Steve McQueen ed è basato sulla famosa serie tv di Lynda La Plante prodotta nel 1983. Il regista ha lavorato con un cast eccezionale composto da Carrie Coon, Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Daniel Kaluuya, Jon Bernthal, Garret Dillahunt, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, Robert Duvall, Viola Davis, Brian Tyree Henry e Lukas Haas.



McQueen e Gillian Flynn hanno curato la sceneggiatura.



La trama racconta di quattro criminali uccisi durante una rapina e delle loro mogli, rimaste vedove, che uniranno le forze per terminare il lavoro portato avanti dai mariti.



Il debutto nelle sale è previsto per novembre.