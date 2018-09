Venezia 75 - Ecco i vincitori: Roma di Alfonso Cuaron è il Miglior Film\

News





09/09/2018 |

E' Roma di Alfonso Cuaron ad aggiudicarsi il Leone d’Oro per il Miglior Film. La pellicola ha trovato la sua consacrazione a Venezia 75, kermesse che ha chiuso i battenti mettendo sotto i riflettori il lavoro del regista che nel 2014 ottenne il Premio Oscar per Gravity.



Venezia 75 ha visto trionfare anche La Favorita di Yorgos Lanthimos e The Nightingale di Jennifer Kent.

Questo l'elenco completo delle premiazioni:

Leone d’Oro per il Miglior Film: Roma di Alfonso Cuaron

Leone d’Argento Gran Premio della Giuria: La Favorita di Yorgos Lanthimos

Leone d’Argento per la Migliore Regia: Jacques Audiard per The Sisters Brothers

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile: Willem Dafoe per At Eternity’s Gate

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Olivia Colman per La Favorita

Miglior Sceneggiatura: Joel ed Ethan Coen per La Ballata di Buster Scruggs

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Baykali Ganambarr per The Nightingale

Premio Speciale della Giuria: The Nightingale di Jennifer Kent

Leone del Futuro - Venezia opera prima Luigi De Laurentiis: Yom Adaatou Zouli (Il giorno che ho perso la mia ombra) di Soudade Kaadan