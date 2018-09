Box Office Italia: Mamma mia - Ci risiamo! comanda la classifica

News





10/09/2018 |

In un fine settimana cinematografico italiano segnato da diverse new entry trova spazio in prima posizione Mamma mia - Ci risiamo!. Ha debuttato incassando 1.072.481 euro il sequel diretto da Ol Parker che ha spodestato così dal trono Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa di Genndy Tartakovsky, ora in seconda posizione con un incasso pari a 1.035.886 euro. Sono scesi di un gradino, presentandosi in terza e in quarta posizione, Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie (924.596 euro) e Resta con Me di Baltasar Kormákur (587.318 euro). La classifica, al quinto e il sesto posto, è chiusa dalle new entry Slender Man di Sylvain White (582.357 euro) e Teen Titans Go! Il Film di Aaron Horvath e Peter Rida Michail (322.971 euro).