Box Office USA: The Nun - La Vocazione del Male in vetta

News





10/09/2018 |

Una new entry ha cambiato letteralmente la classifica box office americana. In vetta, infatti, da oggi troviamo The Nun - La Vocazione del Male, il nuovo capitolo horror del franchise The Conjuring diretto da Corin Hardy. Il film ha incassato 53.500.000 dollari, togliendo la prima posizione a Crazy & Rich di Jon M. Chu, il cui incasso è stato pari a 13.600.000 dollari. Ha esordito in terza posizione, invece, Peppermint di Pierre Morel, che ha portato via 13.260.000 dollari, mentre in quarta posizione trovato Shark - Il primo squalo di Jon Turteltaub che ha incassato 6.030.000 dollari. Searching di Aneesh Chaganty (4.515.000 dollari) e Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie (3.800.000 dollari) completano la classifica al quinto e al sesto posto.