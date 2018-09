Gary Dauberman parla del terzo capitolo di Annabelle

News





10/09/2018 |

La saga di Annabelle diventerà presto una trilogia. E' in fase di sviluppo infatti il terzo film della saga appartenente al franchise horror The Conjuring lanciato da James Wan. E la regia, per la prima volta, passerà nelle mani dello sceneggiatore Gary Dauberman che ha lavorato alla storia di tutti gli spin-off creati fino ad oggi.

Lo stesso Dauberman, in un'intervista rilasciata a Slash Film, ha aggiornato gli appassionati della saga: "Faremo il terzo film. Al momento sono impegnato con la sceneggiatura, successivamente lo sarò con la regia. Credo che le riprese inizieranno verso la prima metà di ottobre, così al momento sono immerso nella preparazione. Con questo film il franchise torna a casa, è ambientato nella casa degli Warren. Racconta quello che accade quando Annabelle entrerà nella stanza degli artefatti".



Dauberman non ha voluto svelare se Ed e Lorraine Warren faranno capolino nel film: "E' una grande domanda ma dovrete aspettare".