It: Chapter Two: Gary Dauberman parla del Rito di Chüd

11/09/2018 |

In un'intervista Gary Dauberman, sceneggiatore di It: Chapter Two, ha rivelato che in questo secondo capitolo verrà inserito uno dei momenti più importanti della storia raccontata da Stephen King, ovvero il Rito di Chüd. Lo scrittore, in un'intervista a Cinema Blend, ha parlato proprio di questo argomento: "Il Rito di Chüd è una sfida ma è anche una componente importante del libro che abbiamo dovuto affrontare. Quella roba è difficile bilanciare, ma io, il regista Andy Muschietti e la produttrice Barbara Muschietti abbiamo lavorato insieme e quando ho scritto le pagine, il tutto è diventato una vera e propria conversazione e meno una cosa del tipo "Hey, questo è quello che ho fatto". E' un qualcosa di organico, è il modo per analizzare il tentativo di portare al cinema uno degli aspetti più metafisici del libro".



It: Chapter Two, diretto da Andy Muschietti, uscirà nelle sale il prossimo anno. Il cast di questa versione che vedrà la Banda dei Perdenti di Derry cresciuta e adulta, troveremo Jessica Chastain nella parte di Beverly Marsh, James McAvoy (Bill Denbrough), Bill Hader (Richie Tozier), Jay Ryan (Ben Hanscom), James Ransone (Eddie Kaspbrak), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon) e Andy Bean (Stanley Uris). Inoltre nel cast troviamo anche Bill Skarsgard confermatissimo nel ruolo del perfido e terrificante Pennywise



Il nuovo episodio è ambientato 27 anni dopo i fatti della prima opera.



Il film uscirà il 6 settembre 2019.