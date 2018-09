Suspiria: la scena in lingua originale dal titolo Improvise Freely

News





11/09/2018 |

Amazon Studios ha distribuito in rete una clip di Suspiria dal titolo Improvise Freely. Il remake cinematografico del film di Dario Argento è diretto da Luca Guadagnino che ha lavorato con un cast eccezionale che vede al suo interno la protagonista Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf e Chloe Grace Moretz.



Nella scena in questione possiamo vedere la mano di una misteriosa creatura. La pellicola ha una sceneggiatura scritta da David Kajganich.

Suspiria uscirà nelle sale americane a novembre.



Sinossi di Suspiria:

Vortici oscuri al centro di una compagnia di ballo famosa in tutto il mondo, uno inghiottirà il direttore artistico, un ambiziosa giovane ballerina e uno psicoterapeuta in lutto. Qualcuno soccomberà all'incubo. Altri si sveglieranno.