The Equalizer 2: Senza Perdono: la scena Il funerale

12/09/2018 |

Debutta domani nelle nostre sale The Equalizer 2: Senza Perdono la pellicola che vedrà tornare ancora una volta Denzel Washington nella parte di Robert McCall. In questa nuova missione l'agente segreto sarà impegnato a riportare l’ordine e la giustizia a New York. Il cast vede al suo interno anche Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe e Sakina Jaffrey.



La sceneggiatura di The Equalizer 2: Senza Perdono è stata scritta da Richard Wenk mentre la regia è del confermatissimo Antoine Fuqua, già papà del primo episodio.



La Sony Pictures ha rilasciato la clip Il tuo funerale.



Sinossi di The Equalizer 2: Senza Perdono:

Sequel di The Equalizer - Il Vendicatore, avvincente thriller ispirato alla serie tv degli anni 80: Un giustiziere a New York. In questa nuova pellicola, Denzel Washington interpreta Robert McCall, ex agente delle CIA ora in pensione, impegnato a riportare l’ordine e la giustizia in una decadente New York.