Gotti - Il Primo Padrino: in rete la clip Non ti vesti come un poliziotto

12/09/2018 |

Arriva domani, 13 settembre, nelle nostre sale, grazie alla Eagle Pictures, Gotti - Il Primo Padrino, il film che vede protagonista John Travolta nella parte di John Gotti. Tratta da una storia vera, l'opera cinematografica di Kevin Connolly racconta la storia del famoso mafioso statunitense, di origini italiane, della sua scalata al potere e della sua vita.



Travolta ha lavorato con un cast che comprende al suo interno anche Kelly Preston, Spencer Rocco Lofranco, Chris Kerson, Stacy Keach e Pruitt Taylor Vince.



Lem Dobbs e Leo Rossi hanno curato la sceneggiatura.

Sotto la sinossi trovate la clip Non ti vesti come un poliziotto, rilasciata dalla Eagle Pictures.



Sinossi di Gotti - Il Primo Padrino:

Il gangster John Joseph Gotti (John Travolta) scala i ranghi della mafia italiana di New York senza pietà. Dopo aver organizzato un sanguinoso colpo nelle strade di Manhattan all’inizio degli anni ’80, Gotti diventò il capo della famiglia criminale dei Gambino, assicurandosi un posto nei libri di storia. Ripercorrendo gli eventi cruciali che hanno definito la sua carriera criminale durante gli anni ’70, e le conseguenze di quei giorni di gloria, il film presenta il ritratto di un uomo il cui percorso è stato segnato da violenza, ambizione eamore per la famiglia