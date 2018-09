Gli Incredibili 2: la scena Il minatore è scappato

News





13/09/2018 |

Manca pochissimo al debutto cinematografico italiano di Gli Incredibili 2, il sequel della pellicola campione d'incassi che in tutto il mondo ha guadagnato più di 630 milioni di dollari. La regia è ancora una volta di Brad Bird che ha scritto anche la sceneggiatura.



In questo nuovo episodio Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa.



L'arrivo del film in Italia è previsto per il 19 settembre! Qui sotto trovate la scena dal titolo Il minatore è scappato.