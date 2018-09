Un Affare di Famiglia: la scena Nuova in famiglia

News





14/09/2018 |

E' uscito ieri nelle sale italiane, grazie alla BimDistribuzione, Un Affare di Famiglia, il film di Hirokazu Kore-eda vincitore della prestigiosa Palma D'Oro al Festival di Cannes 2018. Il cast di questa prestigiosa pellicola vede al suo interno Lily Franky, Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Sakura Andô e Mayu Matsuoka.



Sotto la sinossi oggi trovate una nuova scena in italiano dal titolo Nuova in famiglia.



Sinossi di Un Affare di Famiglia:

Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina in mezzo ad un freddo glaciale. Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le difficoltà che la aspettano. Benché la famiglia sia così povera da riuscire a malapena a sopravvivere commettendo piccoli reati, sembrano vivere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono...