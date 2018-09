Star Wars: Episode IX: Greg Grunberg torna a lavorare con J.J. Abrams

News





15/09/2018 |

Greg Grunberg è pronto per tornare nella galassia di Guerre Stellari. L'attore reciterà infatti in Star Wars: Episode IX, l'ultimo capitolo della nuova trilogia che sarà diretto da J.J. Abrams. Grunberg ha lavorato al primo film Star Wars: The Force Awakens interpretando il pilota Snap Wexley ma non è chiaro se indosserà nuovamente i panni di questo personaggio. L'attore ha già collaborato con Abrams in passato anche per Mission: Impossible III e per Super 8.

Lo stesso regista è lo sceneggiatore del nuovo episodio con Chris Terrio ed è il produttore con Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan.

L'uscita è prevista per dicembre 2019.