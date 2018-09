Greed: Isla Fisher sarà la star femminile

News





15/09/2018 |

Ha trovato la sua protagonista femminile Greed, la pellicola del regista Michael Winterbottom. Isla Fisher reciterà infatti all'interno di questo film che vede nel suo cast anche Steve Coogan e David Mitchell.

La trama del film non è stata rilasciata. Sappiamo però che Coogan interpreterà un miliardario egocentrico mentre la Fisher sarà sua moglie, l'unica persona in grado di capirlo profondamente.



Le riprese partiranno entro la fine dell'anno in Europa.