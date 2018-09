Supergirl: prime indiscrezioni sul progetto cinematografico

News





15/09/2018 |

Come sappiamo la Warner Bros. Pictures e la DC Comics lavorano costantemente per arricchire il vasto universo di cinecomic creato ormai da più di cinque anni. L'obiettivo delle due compagnie è quello di regalare agli appassionati del genere nuove pellicole riguardanti altri supereroi che ancora non sono entrati in azione nei film usciti recentemente nelle sale. E così da diverso tempo si parla del progetto Supergirl, ovvero la cugina di Superman, che in molti hanno imparato a conoscere grazie alla serie tv.

Secondo alcune voci la regia del cinecomic dovrebbe essere affidata a Reed Morano, la regista della serie tv The Handmaid's Tale. E la stessa Morano, nel corso di un'intervista, non ha confermato il suo coinvolgimento ma ha aperto le porte ad un possibile lavoro con la Warner.



Interessante, parlando del cast, sarà capire anche quale attrice vestirà i panni dell'eroina, ereditando così il costume indossato nella serie da Melissa Benoist.