Box Office Italia: Mamma mia - Ci risiamo! sempre al comando

17/09/2018 |

Dopo due settimane non cambia il padrone del primo posto della classifica box office italiana. In vetta, infatti, troviamo ancora Mamma mia - Ci risiamo! di Ol Parker che in questo week-end ha incassato 676.251 euro. Alle spalle del musical si conferma Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa di Genndy Tartakovsky, il cui incasso è stato pari a 638.515 euro. Hanno debuttato in terza e in quarta posizione invece The Equalizer 2 - Senza Perdono di Antoine Fuqua e Gotti - Il Primo Padrino di Kevin Connolly che hanno incassato (594.179 e 530.529 euro). In quinta e in sesta posizione troviamo invece Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie (472.005 euro) e Slender Man di Sylvain White (348.397 euro).