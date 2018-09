Box Office USA: The Predator domina al botteghino

News





17/09/2018 |

Cambia la vetta della classifica box office americana. In testa, al posto di The Nun - La Vocazione del Male di Corin Hardy, troviamo The Predator. Il reboot di Shane Black ha incassato 24.000.000 dollari superando così lo spin-off di The Conjuring che ha portato via 18.200.000 dollari. Due new entry invece hanno occupato la terza e quarta posizione: stiamo parlando di Un Piccolo Favore di Paul Feig (16.050.000 dollari) e Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick di Yann Demange (8.800.000 dollari). Chiudiamo, infine, con Crazy & Rich di Jon M. Chu (8.700.000 dollari) e Peppermint di Pierre Morel (6.070.000 dollari) al quinto e al sesto posto.