The Nun  La Vocazione del Male: esploriamo nella nuova clip l'universo The Conjuring

News





19/09/2018 |

Ad un giorno dall'uscita in Italia di The Nun – La Vocazione del Male, la Universal Pictures ci porta ad esplorare il terrificante mondo di The Conjuring, il franchise che ha dato vita a questo spin-off. La regia è di Corin Hardy mentre la produzione è affidata a James Wan e Peter Safran.

Il cast vede tornare nella parte del terrificante demone Bonnie Aarons affiancata dal candidato Premio Oscar® Demian Bichir, che interpreta Padre Burke, Taissa Farmiga, nel ruolo di Sorella Irene e Jonas Bloquet in quello di Frenchie, un abitante del luogo. Il cast include anche Charlotte Hope nel ruolo di Sorella Victoria e Ingrid Bisu in quello di Sorella Oana.



Gary Dauberman ha scritto la sceneggiatura.



Il film uscirà il 20 settembre in Italia.



Sinossi di The Nun – La Vocazione del Male:

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un’abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell’ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha terrorizzato il pubblico in “The Conjuring – Il caso Enfield” mentre l’abbazia diventerà un campo di battaglia tra i vivi e i dannati.