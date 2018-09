Hell Fest: il trailer ufficiale dell'horror movie!

News





21/09/2018 |

Arriva in Italia il prossimo 31 ottobre Hell Fest, l'horror movie di Gregory Plotkin, già regista di Paranormal Activity: Dimensione fantasma. Nella pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Seth M. Sherwood e Blair Butler, troviamo Bex Taylor-Klaus, Reign Edwards, Tony Todd, Amy Forsyth e Christian James.

Vi lasciamo al trailer rilasciato dalla Notorious Pictures.



Sinossi di Hell Fest:

Preparati per il tuo ultimo giro di giostra…È Halloween e per l’occasione arriva in città l’Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l’adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l’Hell Fest non è solo un’attrazione: è l’opportunità di uccidere davanti agli occhi inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che qualcosa di orribile sta succedendo davvero…Hell Fest dal 31 ottobre al cinema.