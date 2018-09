Smallfoot - Il Mio Amico delle Nevi: ecco Let it Lie, la colonna sonora del film realizzata da Common

News





21/09/2018 |

Nella nuova clip di Smallfoot - Il Mio Amico delle Nevi, la Warner Bros. Pictures ci presenta Let it Lie la colonna sonora realizzata da Common. La nuova opera animata diretta da Karey Kirkpatrick (La Gang del Bosco) vede protagonista un simpatico Bigfoot che vorrà dimostrare ai suoi simili l'esistenza degli esseri umani. Il cast originale comprende Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez, Danny DeVito, Yara Shahidi e Jimmy Tatro.



Il film è prodotto da Bonne Radford, Glenn Ficarra e John Requa. I produttori esecutivi sono Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Sergio Pablos e Kirkpatrick. Il team creativo comprende il montatore Peter Ettinger e il compositore Heitor Pereira.



L'uscita nelle sale è prevista per il 4 ottobre.



Sinossi di Smallfoot - Il Mio Amico delle Nevi:

Un'avventura d’animazione rivolta ad un pubblico di tutte le età, con delle musiche originali ed un cast stellare, ""Smallfoot"" rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l’esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato, il tutto in una briosa storia sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.