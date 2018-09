Box Office USA: Il Mistero della Casa del Tempo vola al comando della classifica

News





24/09/2018 |

Comanda una new entry nella classifica box office americana. La vetta è stata conquistata infatti da Il Mistero della Casa del Tempo di Eli Roth che ha incassato all'esordio 26.850.000 dollari. E' passato dalla terza alla seconda posizione invece Un Piccolo Favore di Paul Feig (10.400.000 dollari) mentre il percorso inverso ha compiuto The Nun - La Vocazione del Male di Corin Hardy (10.250.000 dollari). E' scivolato al quarto posto, invece, The Predator di Shane Black (8.700.000 dollari) con Crazy & Rich di Jon M. Chu (6.515.000 dollari) e Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick di Yann Demange (5.000.000 dollari) al quinto e al sesto posto.