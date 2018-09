Box Office Italia: Gli Incredibili 2 si prende la vetta

News





24/09/2018 |

Un esordio con i fiocchi per Gli Incredibili 2 di Brad Bird che ha conquistato il pubblico italiano incassando 4.197.230 euro nel suo primo fine settimana nelle sale. L'opera animata ha resistito anche all'arrivo nelle sale di The Nun - La Vocazione del Male di Corin Hardy. In terza posizione troviamo un'altra pellicola debuttante, ovvero Una Storia Senza Nome di Roberto Andò che ha incassato 346.962 euro. La classifica box office del nostro paese vede poi in quarta posizione The Equalizer 2 - Senza Perdono di Antoine Fuqua (344.967 euro) mentre al quinto e al sesto posto ecco spuntare Mamma mia - Ci risiamo! di Ol Parker (329.755 euro) e Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa di Genndy Tartakovsky (286.266 euro).