Venom: la scena internazionale Ambushing Drake

24/09/2018 |

Tramite la Sony Pictures siamo felici di presentarvi una nuova scena in lingua originale di Venom dal titolo Ambushing Drake. La pellicola appartiene all'universo dell'Uomo Ragno e racconta della nascita di uno dei suoi nemici più pericolosi e famosi di sempre. Nella parte di Eddie Brock, conosciuto appunto come Venom, troviamo Tom Hardy, colonna portante di un cast che comprende anche Michelle Williams e Riz Ahmed. All'interno della pellicola recitano anche Scott Haze e Reid Scott.



Il fumetto Venom è nato dalla mente di David Michelinie e del disegnatore Todd McFarlane. La regia è di Ruben Fleischer.



Il cinecomic ha una sceneggiatura scritta da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel.



L'arrivo in Italia è previsto per il 4 ottobre.