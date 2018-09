L'uomo che uccise Don Chisciotte: la featurette Arte

News





24/09/2018 |

La nuova featurette di L'uomo che uccise Don Chisciotte ci trasporta nel dietro le quinte di questa opera cinematografica che dal 27 settembre uscirà nelle nostre sale. Il film di Terry Gilliam, ambientato in epoca moderna, racconta di Toby, un pubblicitario, e di un calzolaio che crede di essere Don Chisciotte. Il tutto farà parte di una rivisitazione particolare dell'opera di Miguel de Cervantes e getterà il protagonista nel dubbio sull'epoca da lui vissuta.



Nei panni di Toby troviamo Adam Driver affiancato da Jonathan Pryce, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Óscar Jaenada, Jason Watkins e Sergi López.



Gilliam ha curato la sceneggiatura con Tony Grisoni. Vi lasciamo alla clip Arte.



Sinossi di L'uomo che uccise Don Chisciotte:

Toby, un cinico regista di spot pubblicitari, si ritrova intrappolato nella folle illusione di un anziano calzolaio spagnolo che crede di essere Don Chisciotte. L’uomo che uccise Don Chisciotte è una storia fantastica e avventurosa ispirata al leggendario protagonista del classico di Miguel de Cervantes. Il visionario e acclamato regista Terry Gilliam ha lavorato a questo film per quasi 30 anni, un sogno che non ha mai voluto abbandonare nonostante gli innumerevoli tentativi di realizzarlo siano stati funestati da ogni possibile disavventura produttiva.