Il trailer italiano di Baffo & Biscotto - Missione spaziale

24/09/2018 |

Il 25 ottobre uscirà nelle sale italiane Baffo & Biscotto - Missione spaziale, la pellicola animata diretta da Victor Azeev. Il film racconta di due simpatici animali, Biscotto, un castoro, e Baffo, un simpatico gatto, che uniranno le forze per una missione extraterrestre.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi di Baffo & Biscotto - Missione spaziale:

Biscotto è un castoro molto preciso e abitudinario. Fa esercizi ogni mattina, lavora nel suo giardino e prepara pane e miele per gli abitanti del bosco. La sua vita, però, cambia totalmente quando Baffo, un dinamico gatto, si trasferisce a vivere con lui. Baffo non si riposa mai ed è sempre alla ricerca di nuove avventure. Sarà accontentato! Un giorno, infatti, una piccola nave spaziale atterra vicino a casa loro. Ne fuoriescono tre piccoli esseri, Zaca, Zic e Zuc, in fuga da un gruppo di pericolosi alieni, gli Sgraffignani, che intendono catturare ogni specie animale e portarla nel loro zoo spaziale. Ora Baffo e Biscotto sono in missione: dovranno salvare i piccoli alieni e tutti gli amici del bosco dalle gringfie degli Sgraffingnani!