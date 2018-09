Ricchi di Fantasia: la scena Papà amore

News





24/09/2018 |

Una nuova clip di Ricchi di Fantasia è stata rilasciata online dalla 01Distribution. Il film di Francesco Miccichè arriverà nei cinema a partire dal 27 settembre e vede protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Le due star sono parte di un cast che comprende anche Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Imola, Siria Simeoni, Vincenzo Sebastiani e Paolo Calabresi.



Sotto la sinossi trovate la scena Papà amore.



Sinossi di Ricchi di Fantasia:

Sergio (Sergio Castellitto) carpentiere e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.