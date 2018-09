Il trailer di Uno di Famiglia, la commedia di Alessio Maria Federici

News





25/09/2018 |

Arriverà nelle nostre sale a partire dal 25 ottobre Uno di Famiglia, la commedia di Alessio Maria Federici. La pellicola vede protagonista Pietro Sermonti nei panni di Luca, insegnante di dizione che salverà la vita a Mario, interpretato da Moisè Curia, un ragazzo appartenente ad una famiglia malavitosa che farà di tutto per sdebitarsi con il salvatore del loro figlio.



Lucia Ocone, Sarah Felberbaum e Nino Frassica completano il cast principale di questo film tutto da vedere.



Vi mostriamo il trailer rilasciato dalla Warner Bros.



Sinossi di Uno di Famiglia:

Luca (Pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i SERRANÒ, ora in debito con lui! Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” (Lucia Ocone) ed il capo “fammigghia” Peppino Serranò (Nino Frassica)… l’uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca… ognuno a suo modo se la vedrà con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso… perchè non sempre è un vantaggio essere “UNO DI FAMIGLIA”.