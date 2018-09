News





25/09/2018 |

E' stato rilasciato dalla Sony Pictures un nuovo spot internazionale di Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween. La pellicola, adattamento dei romanzi per bambini di R.L. Stine, è il sequel di Piccoli Brividi e arriva nelle sale tre anni dopo il film originale che al botteghino incassò più di 150 milioni di dollari.



Ari Sandel è il regista, chiamato a sostituire Rob Letterman, al timone dell'opera prima, mentre il cast comprende Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Chris Parnell, Ken Jeong, Shari Headley, Peyton Wich e Courtney Lauren Cummings.



Rob Lieber ha scritto la sceneggiatura di questo sequel che vedrà tornare all'opera al suo interno anche il burattino Slappy.



In Italia il film uscirà a partire dal 18 ottobre. Vi lasciamo alla clip dal titolo Old Friend.