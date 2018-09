Mel Gibson dirigerà e scriverà la sceneggiatura del remake de Il Mucchio Selvaggio

News





25/09/2018 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di affidare a Mel Gibson la sceneggiatura e la regia di Il Mucchio Selvaggio, pellicola che sarà il remake della famosa opera uscita nel 1969. La storia del film sarà scritta anche da Bryan Bagby.

Il progetto è in fase di lavorazione e sarà il primo remake in assoluto del western movie di Sam Peckinpah, regista che lavorò con un cast eccezionale composto da William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O’Brien, Warren Oates, Jaime Sanchez e Ben Johnson.



Non è chiaro se Gibson riprenderà la storia dell'opera originale oppure se ne verrà presentata una completamente nuova. Il regista sarà anche il produttore esecutivo.