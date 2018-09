Venom: in rete la scena L'imboscata

News





25/09/2018 |

E' online, grazie al canale ufficiale della Sony Pictures, una nuova scena in italiano di Venom, in cui possiamo vedere Eddie Brock e il Dr. Carlton Drake, i due personaggi interpretati da Tom Hardy e Riz Ahmed. Hardy è il protagonista di questo cinecomic che porta nelle sale la storia di uno dei nemici più famosi e allo stesso tempo più terribili dell'Uomo Ragno, ovvero quel Venom che trasformerà sotto ogni punto di vista la vita di Eddie Brock.



Michelle Williams, Scott Haze e Reid Scott sono gli altri attori che fanno parte del cast.



Il fumetto Venom è nato dalla mente di David Michelinie e del disegnatore Todd McFarlane. La regia è di Ruben Fleischer. Il cinecomic ha una sceneggiatura scritta da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel.



L'arrivo in Italia è previsto per il 4 ottobre.