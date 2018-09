7 Sconosciuti a El Royale dal 18 ottobre al cinema: lo spot Prima volta a El Royale?

News





26/09/2018 |

Tra le uscite cinematografiche previste per ottobre spicca anche 7 Sconosciuti a El Royale, di cui oggi, grazie alla 20th Century Fox, vi mostriamo lo spot Prima volta a El Royale? Il thriller movie è scritto e diretto da Drew Goddard, regista che ha lavorato con un cast eccezionale che vede in prima linea Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson, Nick Offerman, Cailee Spaeny e Cynthia Erivo.



Il film, come recita il titolo, racconta la storia di sette sconosciuti, ognuno con un segreto da nascondere che si ritroveranno all'interno dell'hotel El Royale di Lake Tahoe, struttura dal passato oscuro. Nel corso di una notte fatidica, ognuno avrà la sua occasione per redimersi.



In Italia 7 Sconosciuti a El Royale arriverà nelle sale a partire dal 18 ottobre.



Sinossi di 7 Sconosciuti a El Royale:

Sette estranei, ognuno con un passato da nascondere e un segreto da proteggere, si incontrano all'El Royale sul lago Tahoe, un misterioso e fatiscente hotel al confine tra California e Nevada. La notte del loro incontro sarà un momento decisivo: tutti avranno un'ultima, fatidica possibilità di redenzione.